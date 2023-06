Reprodução/ Instagram Margot Robbie surge vestida de Barbie na turnê de divulgação do filme

No último sábado (24), o perfil oficial do filme "Barbie" do Twitter e Instagram publicou fotos inéditas de Margot Robbie caracterizada da boneca. A atriz, que dá vida à protagonista, está na turnê de divulgação do filme.

"É o melhor dia de todos! A turnê de divulgação da Barbie começou oficialmente", diz a legenda da publicação.



A produção, que chega dia 20 de julho nos cinemas, mostra a boneca conhecendo o mundo real. Além de Margot Robbie, Ryan Gosling está no filme como Ken.