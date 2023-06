Reprodução/ Instagram Anitta curte festa em Miami com Vini Jr e André Lamoglia

No último sábado (24), Anitta curtiu uma festa em uma boate de Miami, nos Estados Unidos. Ela estava acompanhada do ator André Lamoglia, que está em "Elite" da Netflix, do cantor L7nnon e do jogador de futebol Vini Jr.

A cantora postou os registros da noite nos stories do Instagram. Ela apareceu abraçada com o jogador da seleção brasileira e ao lado do ator cantando a música "Gasolina".

Vale lembrar que Anitta, que fará uma participação especial na sétima temporada de "Elite", teve o nome envolvido em boatos de romance com André.

Em outros posts, a carioca revelou que a festa era para comemorar o aniversário da amiga Lele Pons. Após a noitada, a cantora, de 30 anos, tirou fotos na cama e escreveu: "Acho que estou ficando velha".

