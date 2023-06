Reprodução/ Globo Marcos Frota no "Altas Horas"

No último sábado (24), Marcos Frota esteve no "Altas Horas" (Globo). O ator se emocionou ao relembrar como Tonho da Lua, personagem dele em "Mulheres de Areia" (Globo), o ajudou a superar a morte da primeira esposa. Cibele Ferreira morreu em um acidente de carro em 1993, no fim da novela.

"Ela bateu o carro na frente da minha casa e me deixou com três crianças. Quando olhei para aquilo tudo, encontrei dentro de mim um tecido espiritual, uma compreensão da dor, que o Tonho da Lua que tinha me ensinado", contou Marcos Frota.

"Jamais esperava que a vida pudesse se misturar tanto com a arte, dessa forma. Percebi, através do Tonho da Lua que, na verdade, eu tinha ganhado um presente na vida que era ser o pai e a mãe dos meus filhos", completou ele.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos no iG Gente!

Marcos também deu outros detalhes da experiência com Tonho da Lua. O ator contou que teve que abrir mão da vaidade na época. "O Tonho da Lua arrancou a máscara da minha vaidade. Você abre mão da vaidade para servir à dramaturgia, servir ao trabalho, estar com os colegas. E o Tonho da Lua marcou a minha vida porque fiquei viúvo no final". "Mulheres de Areia" começa a ser reprisada no "Vale À Pena Ver De Novo" na próxima segunda-feira (26).