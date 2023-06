Reprodução/Instagram Arthur Aguiar leva filha para dia de princesa no salão de beleza

Arthur Aguiar passou o sábado (24) com Sophia, sua filha com Maíra Cardi, e compartilhou no stories os momentos com a pequena. O ator e empresário resolveu levar a pequena Sophia para um "momento de princesa". Nos stories do Instagram, ele comentou que, após a ida ao salão de beleza, eles iriam curtir um show.

"Essa garota não existe, não! Eu te amo", reagiu aos comentários da filha. Mais tarde, ele publicou um vídeo da filha com o novo visual: "Agora estamos prontos", escreveu no post.



Reprodução/Instagram Sophia no salão de beleza