Reprodução/Instagram Bruna Biancardi e Neymar já estão no chá revelação

Neymar e Bruna Biancardi já estão no local em que celebram, na tarde deste sábado (24), o chá revelação para saber o sexo do bebê que estão esperando. Este é o primeiro filho do casal e a festa acontece poucos dias depois de Neymar ter assumido uma traição. Nas redes sociais, muitos seguidores se mostraram inconformados com o sangue frio de Bruna, que aparece sorridente nos vídeos que está postando no Instagram, mostrando os detalhes da festa. Confira!