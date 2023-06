Reprodução/Instagram MC Daniel abre álbum de viagem ao Amazonas

"Cordão e roupa cara até que é legal, mas comer peixe c a mão no Amazonas descalço de short é mais daora kkk", escreveu MC Daniel em sua conta no Instagram neste sábado (24), ao compartilhar imagens de sua viagem à região. O cantor se apreesntou em Manaus neste fim de semana e compartilhou o álbum da viagem com os seguidores. Ele abriu a sequência de cliques com uma foto em que aparece comendo em um lugar simples da região. Confira!