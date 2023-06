Reprodução/ Instagram Gabi Martins

Gabi Martins usou o Twitter para reprovar atitudes de alguns fãs. A cantora comentou que está cansada dos admirados tentarem interferir na vida pessoal dela e avisa que se afastará das redes sociais.

"Olhe só! Eu amo muito vocês! Sempre vou amar. Mas tô cansada de vários fãs acharem que mandam na minha vida pessoal. A minha vida pessoal é minha . Isso ninguém pode tirar de mim. Eu tô me dedicando a semana TODA no meu lançamento que eu acredito MUITO.", iniciou ela.



Gabi, então, avisou que se afastará das redes e voltará quando se sentir melhor. A ex-sister também destacou que está lidando bem com a atual fase da vida amorosa e explicou que os vídeos que posta na internet sobre os desafios da "solteirice" não são sobre ela.

"Se vocês não entendem que eu estou numa fase solteira, leve, que eu faço vídeos de zoeira , não faz sentido pra mim. Sempre fui assim! Eu estou trabalhando muito , nada disso vai tirar meu foco , vou continuar focada nos shows e no que eu mais amo. Quanto aos vídeos eu vou continuar fazendo porque sou eu. Aos fãs que me respeitam eu agradeço muito", falou Gabi que está solteira desde março, quando terminou com o gamer Lincoln Lau.

"Aos fãs de shipper eu agradeço o carinho quando me apoiam no que eu mais amo, agora ficar criticando minha vida de solteira, minha vida pessoal , sinto muito mas eu não vou abrir mão de ser feliz e de viver. Beijo no coração de vocês! E mais leveza em quem é tão pesado", finalizou.

