Reprodução/ Disney/ Instagram Alyson Stoner se declarou queer em março de 2018

A atriz Alyson Stoner, de 29 anos, fez muito sucesso quando criança em filmes e séries da Disney . Ela falou da trajetória na empresa em entrevista ao podcast "I'm Literally Screaming" e revelou que foi demitida por preconceito.

A ex-estrela mirim, que esteve em "Doze é Demais" e Camp Rock", contou que a demissão veio após ela se assumir queer: "Quando eles [os produtores] souberam que eu era queer, acharam que não era seguro me deixar perto de crianças".



Alyson, se assumiu queer em 2018, em uma entrevista à revista adolescente Teen Vogue. "Eu sentia pressão para me assumir. Foi uma escolha minha, mas sabia que poderia afetar o modo como as pessoas me viam e os meus trabalhos", contou ela na época.

