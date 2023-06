Reprodução/ Instagram Neymar e Biancardi reúnem amigos e família em hotel para chá revelação

Neste sábado (24), vai acontecer o chá revelação do bebê de Neymar e Bruna Biancardi, em um resort luxuoso em Mangaratiba. A família e amigos dos dois já chegaram no local e postaram fotos do convite do evento. Vale lembar que o casal esteve envolvido em uma polêmica essa semana após o jogador trair a namorada grávida.

Para fazer o chá revelação, Neymar fechou todo o hotel Portobello Resort, que tem diárias para casal que custam em média R$ 1,4 mil.

Amigos e família de Bruna e do jogador começaram a chegar na última sexta-feira (23). Eles postaram fotos de uma espécie de kit que receberam para a festa. Nele, há uma vela e docinhos, uma carta e um informativo para os convidados.

Na carta, está escirto: "Estamos muito felizes com a sua presença! Sabemos que esse momento será inesquecível e marcará nossas vidas para sempre. Obrigado por estar conosco! Aproveite cada detalhe que preparamos com muito amor".