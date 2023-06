Reprodução/Instagram MC Daniel e Mel Maia

A jovem atriz Mel Maia, de 19 anos, surpreendeu os seguidores nesta sexta-feira (23) ao compartilhar um vídeo ao lado de MC Daniel no Instagram. A publicação gerou especulações entre os internautas sobre uma possível reconciliação do casal, que havia terminado recentemente no início do mês.

Os fãs tanto de MC Daniel quanto de Mel Maia começaram a cogitar uma possível volta do casal após observarem alguns detalhes sutis nas postagens dos artistas. Ambos marcaram as localizações em São Paulo em posts nos Stories do Instagram.





Além disso, a publicação contava com imagens de outros amigos de Mel Maia e uma legenda que despertou a curiosidade dos seguidores em relação à presença do cantor. "Você faz minha vida mais feliz", escreveu a atriz. No entanto, após a repercussão, Mel Maia esclareceu o atual status da relação com o cantor: "Nós somos amigos", afirmou em um veículo de notícias voltado para celebridades no Instagram.





