Reprodução/ Instagram Rodrigo Godoy, ex-marido de Preta Gil

Após anunciar a venda de um carro de luxo, Rodrigo Godoy, ex-marido de Preta Gil, informou, pelo Instagram, que criou um perfil no Only Fans, plataforma de conteúdo adulto nesta sábado (24).

O ex de Preta mostrou que criou o perfil e aproveitou para divulgar a conta: @onlygodoy. "Me sigam", escreveu ele.

Rodrigo Godoy e Preta Gil se separaram no meio do tratamento da cantora contra um câncer no intestino. Além de não prestar o suporte que a artista precisava no momento, como relatou Preta no "Mais Você", ele a traiu com a stylist dela.

