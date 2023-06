Reprodução/Instagram Monique Evans exibe resultado do tratamento estético





A ex-modelo e atriz Monique Evans publicou no perfil do Instagram um vídeo que mostra o resultado do procedimento estético que realizou nesta sexta-feira, (23).

Na postagem, ela escreveu: "Full face by Dr. Sleiman Karam. Hoje foi dia de começar meu tratamento. Realizamos de imediato o lifting de têmpora, bioestimulador de colágeno e somente alguns pontos de sustentação com ácido hialurônico. Sem exageros e sem perder a identidade!".

Vários internautaus elogiaram a harmonização facial da atriz. "Perfeito! Escolheu o método correto. Muito bom!", disse um fã, "Ficou maravilhosa!", completou outro.

Através dos stories, Monique opinou sobre a febre e procura por tratamentos estéticos. "Harmonização facial é tratamento, não é imediatismo! Harmonização facial é entregar naturalidade, realçar o que o paciente tem de melhor e ou melhorar aquilo que tanto incomoda. Mas, acima de tudo, com cautela, responsabilidade e bom senso! Estou chocada com o resultado, muito feliz", afirmou.