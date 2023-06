Reprodução/Instagram Teto de sauna explode em cima de André Coelho e pai

Na noite de quinta-feira (22), André Coelho passou por um susto por conta de um acidente doméstico. O ex-De Férias com Ex e ex-Power Couple aproveitava a sauna de casa, na companhia do pai, quando o teto do local estourou em cima deles.

Pelas redes sociais, o influenciador deu mais detalhes do ocorrido e contou que o pai se machucou.





"Acabei de chegar em casa. Acabei de voltar do hospital. Infelizmente, estava fazendo uma sauna com meu pai. Meu pai veio para cá para ver o jogo do Botafogo junto, e simplesmente a noite podia ter acabado em uma tragédia. Sangue para tudo que é lado. Simplesmente o teto da sauna explodiu. Não aconteceu absolutamente nada comigo. Não sei como, mas abriu a cabeça e a mão do meu pai, pé também", contou ele.

Clara Maria, também apareceu nas redes sociais para falar do acidente do marido. "Chegamos em casa! Já está tudo bem. Foi um mega susto. Não foi nada grave, apesar de vários cortes e pontos. Enfim, o desespero, pânico, a sensação de pânico", disse.

"O André estava sentado do lado do Zé. Apesar de não ter sido nada muito grave, ele cortou muito e em vários lugares. As mãos, os pés, a cabeça, e o André estava exatamente do lado e não teve um corte. Não teve um arranhão", explicou.

E completou: "Eles [André e o pai] iam ver o jogo do Botafogo e jantar, e 19h começava a live shop [da marca de Clara Maia]. Eu estava pronta para dar início na live, e escutei um barulho bizarro de vidro. Desci as escadas correndo igual uma louca. Quando eu cheguei, eles estavam parados dentro da sauna, cobertos de vidro".

André contou quais cuidados médicos que o pai recebeu. "Tomou 15 pontos na mão, mais 3 no pé, rasgou a outra mão e a carequinha. Eu não tive um arranhão. Dentro da nossa casa, só existe energias boas e muito amor. Tudo tem um motivo, um sinal para livrar a vida de qualquer afilhado meu ou minha mulher, sogra e mãe. Vejo sempre pelo lado positivo. Poderia ter sido muito pior", concluiu.

