Reprodução/Instagram Vitão abre o jogo sobre terapia tântrica: 'Mudou minha vida'

Vitão entregou o jogo sobre a vida sexual e o status de relacionamento desde o fim do namoro com Luíza Sonza.

O cantor, que espera o primeiro filho, contou que está solteiro, mas se relaciona com apenas uma pessoa.





"Estou fazendo 'putaria' com uma pessoa só. É a melhor 'putaria' que tem. Beijinho na boca, cheirinho, aquele 'sexão' de duas horas", disse ele no programa de Danilo Gentili.

Além disso, o artista revelou que a terapia tântrica foi uma grande virada de chave na vida. "Você aprende a entender o corpo de outras formas e não é só sobre prazer sexual... Fiz várias sessões e me ajudou muito a me sentir mais presente e mais seguro até mesmo no palco. Foi algo que mudou minha vida", contou.

Fique por dentro do mundo dos famosos! Veja as notícias no iG Gente !

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente