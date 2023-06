Reprodução/YouTube Prefeitura de Caruaru - 23.06.2023 Gusttavo Lima fez show no São João de Caruaru de 2023





Gusttavo Lima repercutiu nas redes sociais por conta da apresentação no São João de Caruaru, nesta quinta-feira (22). Internautas compartilharam rumores de que o cantor teria proibido a transmissão do show nos canais oficiais do evento, informação negada pela equipe do artista ao iG Gente.

"A informação não procede. A transmissão oficial pelos canais da Prefeitura ocorreu normalmente. O vídeo com a live, inclusive, está disponível no canal oficial da Prefeitura no YouTube", afirmou a assessoria de Gusttavo. O iG Gente entrou em contato para checar a questão com a Prefeitura de Caruaru, mas não teve um retorno até o momento.





A apresentação de Lima está, de fato, disponível em um vídeo no canal da Prefeitura no YouTube, transmissão que também traz os shows de artistas como Walkyria Santos e a dupla Matheus e Kauan. No entanto, internautas seguem criticando o cantor pelo boato nas redes sociais.





Gusttavo Lima compartilhou registros da performance no Instagram e pessoas aproveitaram os comentários da postagem para criticá-lo. "Uma grande falta de respeito e humildade para com o público que ficou em casa e que por algum motivo não podia ir pessoalmente para a festa pública, paga com o nosso dinheiro", escreveu um usuário.

"Uma festa pública onde pagamos os impostos, ele só estar ali porque nós pagamos impostos e a produção não ter empatia pelos fãs que não puderam ir. Ao menos poder ver na TV, absurdo", comentou outro. "Ser for para voltar e fazer a palhaçada que fez, fique por aí mesmo", afirmou mais um, enquanto fãs saíram em defesa do artista em outros comentários.





