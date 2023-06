Reprodução/Instagram Mel Maia legendou o post com a frase: "You make my life happpier"





A atriz Mel Maia postou um vídeo no Instagram, nesta sexta-feira, (23), com pessoas que tem uma grande consideração e a deixam mais feliz. Para a surpresa dos seguidores, uma dessas pessoas foi o ex-namorado, Mc Daniel, com quem terminou o relacionamento recentemente.

Na postagem, a atriz registrou momentos importantes que passou com as pessoas com quem tem um enorme carinho. Nisso, após um dos trechos mostrar o ex, a web foi a loucura! Fãs estariam supondo uma volta do casal e comentaram: "E se voltar, que ambos tenham maturidade, para seguir num relacionamento saudável e cheio de amor.", disse um, "Ai, tomara! Shippo demais.", falou outro, "Não é suposta volta, eles não terminaram!", finalizou um seguidor.

Há alguns dias atrás, Mel Maia publicou um storie com a mesma localização que Mc Daniel e internautas especularam suposto reencontro do casal, que poderiam estar juntos em São Paulo. O fim do relacionamento foi alvo de diversas críticas e suposições, em que fãs acreditavam em traição, mentiras e ciúmes por parte do cantor, que pouco tempo depois, confirmou o término com a atriz.