Reprodução/Instagram MC Cabelinho e Bella Campos reagem a foto do cantor careca

MC Cabelinho arrancou risadas dos seguidores ao mostrar a sua reação e a de Bella Campos com uma foto dele careca.

Após a imagem viralizar nas redes sociais, o cantor não passou ileso e precisou se manifestar. Na montagem, ele aparece sem os fios loiros e sem tatuagens.





"Quero saber quem foi o responsável por essa p*rra aqui? Toda a rapaziada tá postando e me marcando no Twitter. Minha família me mandando, meus amigos me mandando", disse ele nos Stories do Instagram.

O artista também brincou com o tamanho da cabeça na foto. "Olha o tamanho desse coco, eu nem tenho esse coco".

Cabelinho, então, fez uma promessa aos seguidores. "Quando acabar a novela, 'Vai na Fé', sabe o que eu vou fazer? Eu vou raspar meu coco igual a ele assim, papo reto. E tu vai ver que não vai ficar assim", afirmou.

Fique por dentro do mundo dos famosos! Veja as notícias no iG Gente !





+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente