Marcos Mion comemora o aniversário de 18 anos do filho Romeo

Nesta sexta-feira (23), Marcos Mion celebrou o aniversário de 18 anos do filho mais velho, Romeo. O apresentador emocionou ao fazer um lindo texto para falar da maioridade do primogênito.

No perfil do Instagram, ele relembrou diversos momentos com o herdeiro, desde a infância aos dias atuais, com uma narração dele mesmo.





"Hoje é um dos dias mais especiais da minha vida. Meu primogênito se torna maior de idade. Em que momento o tempo correu tanto sem me avisar? E que benção divina ter sido escolhido pra ser pai de um ser humano tão puro, que muda a vida de absolutamente todos com quem tem contato e toca a vida de milhões através do meu megafone. Nós somos uma dupla e tanto filho! E é uma honra ser o porta voz de tudo que você me ensina", começou ele.

Na sequência, Mion comentou sobre o autismo de Romeo. "Romeo rima com amor. O amor em forma humana. Obrigado Deus por ter me dado o maior presente que eu nunca imaginei que teria: um filho autista. Sinto muito por todos pais que não tem a chance de viver com um filho atípico, pois isso acelera a evolução espiritual de uma forma alucinante e cola a família com um elo diferenciado".

Por fim, ele agradeceu pela vida do filho. "Obrigado Romeo, meu filho, meu anjo, meu grande amor: você é o núcleo central de toda nossa família! Que Jesus Cristo te abençoe e proteja e Nossa Senhora ilumine e interceda", concluiu.

