Reprodução / Instagram / @marinamliberato Filhas do Gugu com mãe e tia

As gêmeas, Sofia e Marina Liberato, apareceram em uma fotografia com a mãe, Rose Miriam di Matteo. A foto foi postada no Instagram e fez parte de uma homenagem à madrinha que também aparece na imagem.

O post acontece depois da decisão unânime do STJ (Superior Tribunal de Justiça) de restabelecer o testamento deixado por Gugu Liberato. Nele ele teria deixado 75% da sua fortuna para os filhos e 25% para os sobrinhos, deixando sua companheira fora do documento.

Gugu e Miriam tiveram três filhos, o primogênito João Augusto, 21 anos, e as gêmeas Sofia e Marina, de 19 anos.