Reprodução/Instagram Arthur Aguiar, Maíra Cardi e Thiago Nigro aparecem juntos em festa junina de Sophia

Nesta sexta-feira (23) Arthur Aguiar, Maíra Cardi e Thiago Nigro marcaram presença na festa junina de Sophia.

Os três foram flagrados juntos enquanto esperavam pela apresentação da pequena na escola.





Esta é a primeira vez que o trio foi flagrado junto desde o início do relacionamento da influenciadora com o coach financeiro.

Agora, Maíra e Thiago se preparam para o casamento, que vai acontecer no final de agosto e promete durar três dias. Pelas redes sociais, o casal dá pequenos spoilers do que vai acontecer no grande dia.

