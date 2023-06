Reprodução / Instagram Adam Sandler emociona fãs com declaração no aniversário de casamento

Adam Sandler emocionou os seguidores ao compartilhar uma postagem dedicada à esposa, a atriz e modelo Jackie Sandler, em comemoração aos 20 anos de união do casal.

A publicação, que expressava profundos sentimentos de amor, chamou atenção por Sandler ser extremamente reservado quanto a vida pessoal. O casal possui duas filhas, Sadie (17 anos) e Sunny (13 anos).





Sandler compartilhou uma foto do dia do casamento ao lado de Jackie e escreveu uma legenda afetuosa: "Feliz 20 anos, doce Jackie!".

Ele acrescentou: "O seu 'sim' foi o melhor presente da minha vida. Meu coração é seu desde o primeiro instante em que te vi e eu te amo e sou grato pela sua alma mais e mais a cada dia. Nós, as crianças, vamos continuar em frente, querida. Muito amor para você, sempre".

Os seguidores também comemoraram com o casal nos comentários da postagem. "Parabéns a ambos!", comemorou um deles. "Sua esposa é linda!", elogiou outro. "Vocês são maravilhosos!", exclamou uma terceira pessoa. "Você parece ser o melhor marido e pai de todos os tempos", escreveu mais alguém, admirado.









+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.