Reprodução/Instagram Carlinhos Maia critica comparações com Virginia Fonseca após leilão

Na quinta-feira (22) aconteceu o leilão do jogador Neymar Jr, em São Paulo. Carlinhos Maia acompanhou o evento virtualmente, já que teve um dos itens leiloados.

A experiência do influenciador conta com um passeio em Alagoas, para conhecer A Vila, e com post no Instagram.





Ele arrematou R$130 mil, porém teve a felicidade por pouco tempo, pois ficou irritado com as comparações dos valores pagos com ele e com a experiência com Virginia Fonseca, arrematado por mais de R$700 mil.

"Eu comemorando meus R$130 mil e o povo falando que eram R$ 700 mil para a Virgínia, mas que bom, gente! Eu nem estava lá, se estivesse teria pedido mais. Mas estou muito feliz, de verdade, a causa é muito nobre! Essa vaidade besta não existe mais", disse ele nos Stories do Instagram.

Segundo Carlinhos, ele fatura mais de 20 vezes esse valor com publicidades no perfil. "Vocês me construíram de uma maneira tão sólida. Eu chego a vender em menos de 24 horas até R$ 3 milhões com um link, já cheguei a R$ 18 milhões, dependendo do produto. Ali no leilão do Neymar foi um dia comigo na vila", explicou.

Ele não poupou elogios para a influenciadora. "A Virginia é um case de sucesso feminino no Instagram. Vocês têm ideia de como é importante quando surgem influenciadores grandes na plataforma? Aí vem uma mina dessas e bota pra quebrar. Quando a pessoa tem fã, a pessoa não tem crise. Fico muito feliz quando nascem fenômenos desse tamanho na plataforma que estou há tanto tempo".

Fique por dentro do mundo dos famosos! Veja as notícias no iG Gente !

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente