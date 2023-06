Reprodução Ex de Vitão compartilha ultrassom da filha: 'Nós duas e assim será'

A modelo Suelen Gervasio compartilhou nesta sexta-feira (23) um registro do ultrassom da filha Nina, fruto de um affair com o cantor Vitão. No texto publicado no Instagram, a irmã de Rafael Zulu enaltece a união que vive com a filha através da maternidade. Nos comentários, fãs exaltaram a força da mãe.

"O meu planejamento mais bem-sucedido, sem uma data marcada veio no momento certo. Eu planejei você nos meus melhores sonhos, e você está crescendo aqui dentro de mim, está vindo, linda e saudável. Minha menina, mamãe é apaixonada por você e está te esperando ansiosamente. Somos eu e você SEMPRE, e assim será, não por egoísmo de dividir você, mas por ser óbvio, somos nós duas sentindo TUDO", dedicou a modelo.

Suelen também descreveu como está sendo os preparativos para a chegada da primeira filha, os detalhes do enxoval e a agitação da bebê enquanto aguarda a hora de nascer.

"Você não deixa eu esquecer nem por um momento que estou a sua espera. Somos nós duas e assim será, nossos batimentos cardíacos coincidem, eu sou sua, minha filha parceira Nina".

Nos comentários da publicação, internautas exaltaram a união e a força de Suelen com a filha. "Lindas, fortes, unidas e vencedoras! As duas", escreveu uma seguidora.

Em abril, Suelen causou polêmica ao declarar que a filha não tinha pai. "Quer ser pai? Cadê sendo pai? Não estou vendo, estou olhando e não estou encontrando. A partir de hoje, para mim, minha filha não tem pai. Quem quiser ser pai agora, podem se candidatar, vou deixar minha conta para vocês. Aí vocês depositam, já que sou tão interesseira como vocês ficam falando", afirmou em uma live no Instagram.