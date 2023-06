Reprodução/Instagram - 21.06.2023 Ex-marido de Preta Gil, Rodrigo Godoy voltou ao Instagram para colocar carro à venda

Solteiro desde o fim do casamento com a cantora Preta Gil após traições confirmadas pela própria, Rodrigo Godoy rebateu as recentes críticas que recebeu por vender carro e ainda sugeriu o início na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans. Comunicados foram feitos via Instagram na última quarta-feira (21).



“Eu não entendi porque virou notinha que eu anunciei o carro aqui”, começou ele. Logo depois, ele rebateu a própria fala e afirmou que: “Na verdade, eu entendi muito bem a intenção da nota, o que ela quis deixar a entender, para onde ela quis se inclinar, qual foi o intuito dela, sei muito bem. Que preguicinha, hein?”. As notas a qual Rodrigo se refere noticiaram que ele estava vendendo um carro de luxo.



Após rebater as críticas por anunciar a venda do carro e mostrar o dedo do meio nos stories do Instagram, ele ainda disse: “Inclusive, muito obrigado, hein? Anúncio grátis! Várias pessoas me chamando no direct, oito pessoas no Whatsapp interessadas no carro e vou vender mais rápido do que imaginei”.



“Imagina quando eu anunciar que está saindo o Only Fans”, concluiu ele. Rodrigo é ex-marido de Preta Gil. Recentemente, a cantora, que luta contra um câncer no intestino , revelou a separação e detalhou que havia se separado antes mesmo de descobrir as traições de Godoy.

