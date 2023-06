Reprodução Pedro Scooby, Luana Piovani e os filhos

O processo judicial em Portugal que envolve a definição do valor da pensão a ser paga por Pedro Scooby para os filhos está em andamento. Diante desse cenário, Luana Piovani revela estar em uma fase de busca pela paz com o ex-marido.

O ponto de virada ocorreu durante o aniversário do filho mais velho, Dom, quando os dois não se falaram. A atriz logo se lembrou da própria experiência quando criança, ao presenciar a separação dos pais.





Durante uma entrevista no podcast "Desculpa alguma coisa", conduzido por Tati Bernardi, Luana compartilhou: "Quando vi aquele clima entre nós, não nos falando em um aniversário do Dom, falei: 'Olha só, cara, eu não vou conseguir ver e viver isso aqui porque já vivi estando no outro lugar [...] Temos três filhos, é impossível não conversar. E, enquanto isso tem os processos que ele abriu e eu estou tendo que me defender".

Como forma de amenizar a situação, a artista opta por não discutir o processo diretamente com o surfista. Essa questão se tornou assunto apenas entre os respectivos advogados. Ela explica: "Me desgasta tanto que nem falo com ele sobre o processo, prefiro que minhas advogadas cuidem disso. Ele fica querendo saber o que acontece na Justiça o tempo todo e leva para o lado pessoal. Estou em um ponto em que estou tentando apaziguar, dizendo: 'cara, esqueça os processos, vamos recorrer à mediação'. E assim, aos poucos, vamos organizando nossas obrigações e direitos. Estou me esforçando e aguardando uma resposta".

Quanto ao próprio caso em si, Luana Piovani admitiu ter se arrependido do vídeo que fez logo após receber a notificação do processo. Ao perceber que os filhos assistiram ao vídeo, ela diz lamentar a abordagem.









+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.