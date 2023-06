Reprodução/Twitter Grávida, Rihanna recebe carinho do amigo

Durante o desfile da Louis Vitton, em Paris, Rihanna encontrou o jogador de basquete Lebron James e recebeu um carinho na barriga. A cantora está grávida do segundo filho com A$AP Rocky.

O momento foi registrado e viralizou na redes socias. No vídeo, o astro aparece abrançando a cantora e ainda dá um carinho no barrigão da diva pop.

Rihanna e A$AP Rocky estão juntos desde de 2012 e já são pais de RZA Athelston Mayers, que teve o nome revelado apenas em maio deste ano.

A cantora é super romântica com o amado. Em um dos shows de Rocky, Rihanna fez uma aparição supresa. No dia do evento, ela estava com uma vestido colado e transparente, que deixou a lingerie que usava à mostra.