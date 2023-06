Reprodução/Instagram Bruna Biancardi foi traída grávida por Neymar

Após boatos de traição e um pedido de desculpas de Neymar, Bruna Biancardi teve um crescimentos nas redes sociais. A influencer começou a ganhar seguidores no último domingo (18), quando a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, publicou que o jogador traiu a namorada grávida com a influencer Fernanda Campos.



Neste períOdo de quatro dias, Bruna saiu de 5,1 milhões seguidores para 5,6 milhões de fãs. Ou seja, cerca de 500 mil novas pessoas começaram a acompanhar a influencer.

Na última quarta-feira (21), Neymar ainda assumiu a traição após postar um pedido de desculpas para Bruna. A influencer, porém, ainda não se manifestou sobre o ocorrido (até o fechamento desta matéria). Ela não comentou nada na publicação do namorado e não citou o assunto nas redes dela.