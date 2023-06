Reprodução/Instagram Gretchen

Gretchen utilizou as redes sociais nesta quinta-feira (22) para esclarecer aos seguidores que não faz uso de photoshop nas fotos. A declaração foi feita após passar por uma cirurgia em Portugal, onde reside.

Vestindo uma regata e calcinha, a cantora assegurou aos internautas que, quando realiza alguma modificação no corpo, ela admite. "Existem várias coisas sobre beleza que precisamos discutir. Se eu estivesse segurando minha barriga, não conseguiria falar porque ficaria sem ar, então minha barriga é real. Meus seios estão mais elevados por conta da prótese. Quanto ao bumbum, ele recebe tratamento, acabei de realizar um procedimento de manutenção aqui em Lisboa", afirmou.





No entanto, o que intrigou os internautas foi uma suposta ausência de umbigo na barriga. "Cadê o umbigo?", questionou um perfil identificado como Gabi. Outro usuário, Gabriel Cardoso, também expressou dúvida: "Uma pergunta: a Gretchen não tem umbigo?".





