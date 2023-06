Reprodução / Instagram Fernanda Campos e Neymar

Nesta quinta-feira (22), Fernanda Campos falou abertamente pela primeira vez sobre o affair que viveu com Neymar. Em uma entrevista ao programa Balanço Geral, a influenciadora compartilhou que as mulheres envolvidas com o jogador se sentem usadas e revelou que há muito mais histórias para serem reveladas além do encontro íntimo que ocorreu na véspera do Dia dos Namorados.

De acordo com Fernanda, ela e Neymar trocavam mensagens há um longo período. Durante a última Copa do Mundo, o jogador teria solicitado o envio de uma camisa da seleção brasileira para ela e, desde então, a influenciadora passou a receber convites para sair com Neymar.





Ainda segundo Fernanda, ela não tinha conhecimento de que o atleta estava em um relacionamento comprometido com Bruna Biancardi, pois Neymar se declarava como solteiro para todas as mulheres com quem se envolvia. "Eu não sigo redes sociais, então não estava a par de fofocas e notícias. Eu realmente não estava ciente de assuntos relacionados a casamento ou namoro", afirmou.

Entretanto, Fernanda Campos admitiu saber que Biancardi esperava um filho de Neymar: "Eu sabia que ela estava grávida, pois ele mesmo disse que teria outro filho. Mas, fora isso, eu não sabia mais nada".

Quando questionada sobre o motivo de expor o caso, Fernanda explicou que decidiu fazê-lo não apenas por si mesma, mas também pelas outras amantes de Neymar, que nunca tiveram voz perante o público. No entanto, ela revelou que tudo veio a público porque teve o celular foi clonado, algo que ela relatou ao jogador de futebol.

“Uma amiga minha veio me contar que também já tinha saído com ele, inclusive não aconteceu nada do que ela esperava e ela se sentiu usada.”, contou a influenciadora.

Fernanda deixou claro que não se sente preparada, no momento, para revelar todas as promessas feitas por Neymar às mulheres com quem se relacionou, mas planeja fazê-lo no futuro, quando tiver lidado melhor com a situação. Por enquanto, ela deseja que a verdade sobre o jogador seja revelada.

