Reprodução/Instagram Cesar Tralli tem jantar especial com a enteada, Rafa Justus

Cesar Tralli compartilhou com os seguidores que curtiu um jantar especial com a enteada, Rafael Justus. A menina é fruto do casamento de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus.

No perfil do Instagram, o jornalista publicou uma foto ao lado dela e celebrou a boa relação dos dois.





"Jantarzinho pra botar a conversa em dia… Amo muito ser 'paidrasto'. Privilégio o meu ter a Rafa na vida também. Sou pura gratidão", escreveu ele na legenda da publicação.

A apresentadora fez questão de comentar. "Lindos. Amo Demais!!! Sou muito feliz com vcs na minha vida. Isso me emociona", declarou ela.

Nos comentários, os internautas se encantaram com o momento a dois de Tralli e Rafa. "Que amor. Que carinho", disse uma; "Esse homem é um verdadeiro Lord", elogiou outra; "Exemplo de mensagens e atitudes de positividade e simplicidade sempre. Inspiração", contou uma terceira.

