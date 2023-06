Reprodução/Instagram Diagnosticada com Parkinson, Renata Capucci faz desabafo sobre a doença

Renata Capucci usou as redes sociais para falar sobre a nomenclatura do Parkinson. A jornalista foi diagnosticada com a doença em 2018, porém, só revelou ao público em 2022.

No perfil do Instagram, ela desabafou sobre a forma como os colegas de profissão usam o termo.





"Deixa eu contar uma coisinha a vocês: cada vez que alguém escreve 'mal' de Parkinson em algum lugar, principalmente sendo numa reportagem ou título jornalístico, dói na gente. O Parkinson é uma doença, não temos nenhum mal! Aliás, essa palavra de carga tão negativa não é sinônimo de doença!", escreveu ela.

Na sequência, a profissional fez questão de esclarecer a origem da palavra. "Sabe de onde vem? Do francês, maladie = doença, do italiano, malattia = doença. Portanto, amigos e colegas do jornalismo, vamos nos educar, nos informar e ter empatia, por favor. Doença de Parkinson ou simplesmente Parkinson".

"Milhões de pacientes, familiares, cuidadores, médicos, fisioterapeutas e todos os que lidam com essa doença tão difícil, agradecem", concluiu ela.

