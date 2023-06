reprodução / Twitter Bruna Biancardi surge de mãos dadas com Neymar

Nesta quinta-feira (22), Neymar e Bruna Biancardi marcaram presença juntos e de mãos dadas no leilão beneficente promovido pelo Instituto Projeto Neymar Jr. O evento, organizado pela associação sem fins lucrativos, tem como objetivo ampliar as oportunidades de crianças, adolescentes e as famílias em situação de vulnerabilidade social.

Essa é a primeira aparição pública do casal após Neymar pedir perdão à modelo, com quem aguarda a chegada do segundo filho, por uma traição. Acompanhando-os estava Davi Lucca, filho de 11 anos de Neymar com a influencer Carol Dantas.





O prestigiado evento, com a presença de 900 convidados, conta com a organização do renomado cerimonialista Júnior Donato, um jantar assinado por Marcelo Magaldi e um show da dupla Munhoz e Mariano. Diversas celebridades de peso também marcaram presença, como Sabrina Sato, Luciana Gimenez, Deborah Secco, Virginia Fonseca, Seu Jorge e Patrícia Poeta.

O leilão oferece experiências internacionais com Neymar Jr. e outras personalidades. Destacam-se lotes como uma partida de tênis com Ronaldo Fenômeno na casa do jogador, um jogo de pôquer com Neymar no Cruzeiro Ney em Alto Mar e dois ingressos para a Farofa da Gkay com posts promocionais no Instagram da influencer.

