Reprodução/ Instagram Anitta tira megahair e assume cabelo curto

Após tirar férias e viajar pela Grécia e Croácia, Anitta voltou aos Estados Unidos com mudanças. A cantora resolveu tirar o megahair e assumir os fios curtos nesta quinta-feira (22).



A mudança foi feita pelo hair stylist Flavio Priscott, que voo até Miami para renovar o visual de Anitta.



No Instagram @qgdaanitta, ela explicou como será a mudança do cabelo: "Preciso retocar a minha raiz, pintar de novo pra depois colocar de novo [o mega]. Em julho vamos colocar de novo porque tem que ter tempo pra colocar esse cabelo. Fica dos sonhos, ninguém percebe que a gente fez, mas demora três dias. Primeiro ninguém nem sabe que eu fiz: 'nossa, seu cabelo cresceu rápido'. Ninguém percebe, vou pra praia, jogo, ninguém se liga que é um mega muito do bem feito. Demora demais. Então ele tem paciência comigo, eu tenho com ele. Quer dizer, nem sempre eu tenho, mas vai rolando. Ele veio até aqui pra gente tirar esse mega".

Horas depois, Anitta apareceu com o cabelo na altura do ombro no Instagram.