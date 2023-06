Reprodução/Instagram A influenciadora apoiou o amigo através das redes sociais





Entre outros famosos e colegas que apoiaram Neymar na publicação em que pediu perdão por trair Bruna Biancardi, Isabelle Silva, esposa do jogador Thiago Silva, prestou apoio ao atleta e gerou alvoroço na web.

Na postagem, a criadora de conteúdo digital, respondeu: “Na nossa intimidade só nós podemos opinar. A felicidade é individual e ninguém tem nada a ver com isso”, disse ela.

Muitos internautas, insastifeitos, comentaram sobre o assunto: "Naturalizaram mesmo a falta de vergonha na cara, né?", disse um seguidor, "Tomara que tome 5 chifres", disse outro, "Dinheiro não compra vergonha na cara, né? Senhor...", finalizou um fã.

No ano passado, surgiram rumores que Thiago Silva tinha traído a esposa, com a influenciadora Thaiane Kneip, com quem estaria envolvido a mais de 6 anos. Além disso, foi dito que ele pagava a mesalidade da faculdade de medicina dela.

O fato foi evidenciado pelos internuatas quando Thaiane apareceu, nas vésperas do jogo do Brasil, na Copa do Mundo de 2022, com uma camiseta da seleção com o número 3, usado pelo jogador. Porém, ela negou a relação com Thiago e desmentiu sobre o caso através das redes sociais.

O post da menina que praticamente TODAS as @ de fofoca ficaram divulgando foto com a história de ser amante do Thiago Silva: pic.twitter.com/CT6B3A5pUu — Márcia Magalhães (@marcimag_) December 10, 2022