Nesta quarta-feira (21), Neymar Jr. assumiu ter traído Bruna Biancardi com Fernanda Campos. O jogador de futebol usou as redes sociais para pedir perdão para a namorada, que está gravida do segundo filho do atleta.

O texto de Neymar repercutiu na web e diversos famosos apareceram na publicação passando pano para o erro do atleta.





Durante a repercussão do assunto, internautas recordaram outra “traição” que foi muito comentada: a de Luísa Sonza com Whindersson Nunes. Hoje, os fãs do ex-casal sabem que não houve traição, porém na época a cantora foi duramente criticada e sofreu ameaças de morte por ter dado um fim no relacionamento com o humorista.

“Enquanto o Brasil acabou com a Luísa Sonza por uma traição inexistente, agora exalta o Neymar por assumir o erro”, comentou um internauta. “Sem dizer que a Luísa Sonza enfrentou tudo sozinha, nenhum [perfil ] verificado deu a cara a bater para defende-la.”, disse outro.

A própria cantora se pronunciou sobre o assunto, respondendo ao comentário de que estivesse sozinha: “Isso eu tenho que concordar, não vou dizer nenhum, mas muito poucos, eu lembro bem”.

Enquanto o Brasil ACABOU com a Luísa Sonza por uma traição INEXISTENTE com o Whindersson Nunes, agora EXALTA o Neymar por assumir o erro. Luísa trata sindrome do PÂNICO até hoje por causa disso e Neymar ganha mais contratos. Patético! pic.twitter.com/WWJ7M0CjiA — Yan (@yankisner) June 21, 2023





Vamos lembrar que a internet inteira chegou a AMEAÇAR DE MORTE a Luísa Sonza por ela SUPOSTAMENTE ter traído o Whindersson (e hj sabemos que não traiu)



Aí vem o Neymar com texto falando que traiu a namorada GRÁVIDA e recebe até parabéns



É inacreditável caralho pic.twitter.com/rhPryyB14h — Jeff Castanheira (@CastanheiraJeff) June 21, 2023





isso eu tenho q concordar, não vou dizer nenhum mas muito, muito poucos, eu lembro bem https://t.co/pOKcx0AZcr — LUÍSA SONZA (@luisasonza) June 21, 2023





🚨FAMOSOS: Web aponta hipocrisia dos internautas por apoiarem Neymar e criticarem Luísa Sonza:



“A Luísa Sonza foi massacrada por uma traição que nunca aconteceu, o Neymar que traiu a mulher grávida está sendo apoiado, precisa nem falar mais nada né?” pic.twitter.com/pSxcXsqFS0 — CHOQUEI (@choquei) June 21, 2023





