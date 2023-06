Reprodução/Instagram Mariana Goldfarb opina sobre traição de Neymar Jr

Mariana Goldfarb foi outra celebridade que opinou sobre o pedido de desculpas de Neymar Jr após assumir a traição com a namorada, Bruna Biancardi.

Criticando os apoiadores do jogador, a ex-esposa de Cauã Reymond se revoltou com a situação.





Nos Stories do Instagram, ela compartilhou um print de um tweet sobre o caso. "Nunca vi uma pessoa que traiu a esposa grávida receber tanto apoio e solidariedade. Viva o amor? Que amor, gente? Traiu a esposa grávida. Grávida", escreveu o influenciador Dantas.

Em seguida, a modelo opinou. "Esses machos não têm vergonha, credo", disparou ela.

Em abril deste ano, Mariana Goldfarb e Cauã Reymond anunciaram o fim do casamento após sete anos.

