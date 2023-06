Reprodução/Instagram Luana Piovani comenta sobre pedido de perdão: "“Depois que inventaram a ‘desculpa’, nunca mais morreu ninguém!”





E as polêmicas continuam! A atriz Luana Piovani opinou sobre nos stories do Instagram a publicação de Neymar pedindo perdão pela traição a Bruna Biancardi com uma frase de um do documentário da banda "Racionais".

"Vi no documentário dos racionais a frase genial: 'Depois que inventaram a 'desculpa', nunca mais morreu ninguém.'", desabafou.

Porém, muitos internautas não concordaram com Luana. Ela já traiu o ator Rodrigo Santoro, após ser flagrada beijando um ex-namorado. Nisso, os fãs a criticaram pelas redes sociais. "Rodrigo Santoro que o diga, né (risos) ?", disse um, "Ué, quem já traiu não tem muita moral, né?", comentou outro.

Nesta quarta-feira, Neymar publicou no perfi do Instagram uma declaração, pedindo perdão por trair a influenciadora Bruna Biancardi, que está grávida do primeiro filho do jogador. "Não sei se vamos dar certo, mas HOJE você é a certeza que eu quero tentar.", comentou ele.