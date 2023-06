Reprodução / Instagram 21.06.2023 Irmã de Bruna Biancardi critica Neymar em meio a polêmicas de traição

Bianca Biancardi, irmã de Bruna Biancardi, manifestou insatisfação com Neymar por meio das redes sociais. Ela curtiu uma publicação compartilhada nesta quarta-feira (21) que criticava o jogador, em meio às recentes polêmicas de traição envolvendo o atleta.

A postagem em questão afirmava que Neymar seria incapaz de assumir qualquer erro que comete na vida e interpreta tudo como inveja ou traição.





A família de Bruna não é favorável a exposições na mídia e não aprecia ter as vidas pessoais estampadas em manchetes e as controvérsias envolvendo Neymar têm gerado conflitos familiares.

Os pais de Bruna estão preocupados com a influência que jogador exerce sobre ela, pois mesmo diante das transgressões, ela costuma perdoá-lo.





