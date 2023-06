Reprodução/Instagram Gkay assina contrato com empresa de moda e tem planos para o futuro profissional





Ela não para! A influenciadora paraibana Gkay, anunciou que fará parte do time da agência de modelos "JOY MGMT" e já está de contrato assinado! As publicidades e trabalhos da artista que involvem moda serão de responsabilidade da empresa.

"Felicidade imensa! Vamos com tudo", disse ela em publicação no perfil do Instagram.

A empresária está cheia de projetos internacionais. Um deles é levar a "Farofa da Gkay", festa de aniversário feita anualmente, para fora do país. O evento reune diversos famosos, que ficam hospedados em um hotel cinco estrelas, em Fortaleza. Além disso, conta com a presença das atrações músicais de maior sucesso, como Léo Santana, Wesley Safaão, Ivete Sangalo, entre outros...

Veja a parte da "Farofa da Gkay", que ocorreu em dezembro do ano passado: