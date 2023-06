Reprodução/Instagram Flavia Pavanelli retorna as redes sociais horas após desabafo de burnout

Flavia Pavanelli foi criticada pelos internautas após retornar as redes sociais horas após ter dito que daria um tempo. Anteriormente, a influenciadora comentou que se ausentaria depois de detectar um início de burnout .

A síndrome é emocional e apresenta sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico devido ao trabalho. Após ser questionada, ela explicou o motivo da volta.





"Oh gente, vamos lá! No texto de ontem eu disse: 'há semanas apresentei sintomas', de lá para cá já tinha diminuído o ritmo. Como percebi os sintomas precocemente, não deixei virar uma bola de neve. Eu não posso parar 100%, não tenho essa opção no momento", começou.

A empresária detalhou o estado da saúde emocional agora. "Mas sim, estou em fase de altos e baixos. Tem dias que me sinto disposta e outros que ainda não, e ok, agora não é hora de cobranças. Em momento nenhum eu disse que daria uma pausa ou que ficaria completamente off, eu só tô dosando e me ouvindo mais. Por isso eu disse: 'está tudo bem'. E está!".

"Eu só não tô no mesmo ritmo de antes, de me obrigar a aparecer, de querer dar conta de tudo. Pelo menos agora. Mas sigo trabalhando (menos, mas tô). Minhas empresas precisam de mim", concluiu.

