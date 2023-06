Reprodução / Instagram Fernanda Campos e Neymar

A influenciadora digital Fernanda Campos decidiu quebrar o silêncio e se pronunciar publicamente após Neymar admitir publicamente ter traído Bruna Biancardi, com quem espera um filho. Em um novo perfil no Instagram, Fernanda fez um desabafo após ter a antiga conta derrubada, afirmando estar sendo alvo de julgamentos.

Fernanda revelou que está “vivendo um inferno” e pediu para que as pessoas não a condenem precipitadamente, destacando que não é o "monstro" que estão pintando. Ela ressaltou a importância de conhecer toda a verdade antes de tirar conclusões, mencionando que se resguardará por enquanto, mas prometeu revelar a verdade no momento certo.





Logo após revelar ter tido um encontro íntimo com Neymar na véspera do último Dia dos Namorados, a conta de Fernanda Campos no Instagram, que possuía mais de 500 mil seguidores, foi derrubada. No novo perfil, ela denunciou um "ataque injusto e orquestrado" e anunciou que fará novas revelações sobre o episódio envolvendo o jogador.

Fernanda expressou tristeza e frustração com a perda da ferramenta de trabalho devido ao ocorrido, enfatizando que nunca violou as regras da plataforma. Ela convidou os seguidores a acompanharem o novo perfil, garantindo que em breve contará toda a verdade, independentemente das consequências.









+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.