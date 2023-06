Reprodução/Instagram - 20.06.2023 Vitória Bellato e Lucas Crispim esperam o primeiro filho juntos





Vitória Bellato anunciou a gravidez do primeiro filho com Lucas Crispim em uma publicação nas redes sociais, nesta segunda-feira (19). A influenciadora e o jogador de futebol publicaram um vídeo para oficializar a novidade e celebraram que a família está aumentando.

"Agora somos três. No momento certo, Deus enviou nosso maior presente, mais uma benção de Deus nas nossas vidas. Filho(a), que você venha com muita saúde, e que Deus te livre de todo o mal. Papai e mamãe já te amam muito. Estamos ansiosos para a sua chegada e para te dar todo o amor do mundo", afirmou o casal, no Instagram.





O atleta do time Fortaleza e a ex-participante de realities como "Ilha Record" e "De Férias com o Ex" foram parabenizados por famosos nos comentários da postagem. "Que golaço, Lucas. Vem, neném da tia. A gente te ama muito", afirmou a influencer Yá Burihan.

"Parabéns ao casal e que venha com muita saúde o bebê", declarou o jogador Thiago Galhardo. "Que venha com muita saúde. Que Deus abençoe sua linda família", comentou o também jogador Yago Lisboa. "Meu Deus, que benção. feliz demais por vocês, meu amor", declarou a atriz Carol Bresolin.









