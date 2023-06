Reprodução/Instagram Sorocaba faz versão 'marido' de vídeo polêmico da esposa, Biah Rodrigues

Sorocaba e Biah Rodrigues voltaram a polemizar nas redes sociais. O cantor fez uma versão 'marido' do vídeo "5 segredos de como ser uma mulher sábia no casamento" feito pela esposa recentemente .

Na versão da mulher, o que mais chamou a atenção foi a dica número 5, onde ela diz que uma mulher não deve negligenciar sexo ao marido. Por conta da polêmica, o artista resolveu trocar a forma como Biah comentou para "reciprocidade".





Os internautas também geraram discussão pelo complemento do vídeo. "Todas as mulheres que estão criticando queriam ter um marido que seguisse as dicas", disse uma; "Quanta mulher invejosa nos comentários", declarou outra.

Outros criticaram a publicação do casal. "Dica 6: não traia!", comentou uma; "E o chifre também pra edificar", disparou outra.

