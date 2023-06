Reprodução/Instagram Virgina e Zé Felipe, ao lado da família, celebram o mesversário da filha Maria Flor





A influenciadora Virginia Fonseca comemorou ao lado da família o mesversário de 8 meses da filha Maria Flor, com um "Arraial da Flor" e compartilhou o momento com os fãs nas redes sociais, nesta terça-feira, (20).

Junto a ela, estavam presentes o marido e cantor Zé Felipe e a filha mais velha, Maria Alice, de 2 anos. "Hoje é dia de arraiá!!!!!! Arraiá da Flor". "O mesversário dela é dia 22 mas já estamos comemorando hoje, viva!!", comentou Virginia na publicação.

O casal sempre dá grandes festas para as filhas. Mês passado, Maria Alice completou 2 anos e ganhou uma baita festa com direito a desfile com um ponêi. Os vídeos e fotos da comemoração geraram muita repercussão nas mídias. Em uma das publicações, o animal aparece defecando enquanto a menina desfilava no evento.

Relembre o acontecimento:

O pônei que carregava a Maria Alice, fez cocô no meio da festa, meu Jesus! pic.twitter.com/g5U2u6Cbdi — FOFOQUEI (@FOFOQUEl) May 31, 2023