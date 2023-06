Reprodução/Instagram Alexandre Frota dá detalhes de briga com filho





O ator Alexandre Frota falou da polêmica para o programa "Fofocalizando", em que o filho, Mayã Godim, massacrou o pai nas redes sociais pelo uso de drogras e trabalhos com conteúdo adulto., nesta terça-feira, (20).

Mayã se posicionou em relação ao pai, quando Frota foi eleito a deputado federal. Segundo o ator, eles sempre discutiam muito e o desabafo do filho ocorreu por conta da relação conturbada da mãe com Alexandre. "Ele fala assim: 'me admira o povo brasileiro votar num drogado, cheirador de pó e ex-ator pornô'. Só que eu sou um cara que sou julgado, apanho e levanto há muitos anos. Então, eu absorvi essa parada. Achei um abuso da parte dele... Achei que foi uma parada pesada. Mas eu sei que ele é ferido comigo e com a minha relação", contou.

O ex-marido de Cláudia Raia conta que Mayã recebeu parte do dinheiro que ganha trabalhando e mesmo assim, se aproveitou da situação para criticá-lo: Ele ficou 4 anos recebendo uma mesada de 3 mil e poucos reais do meu salário de Deputado Federal e aí eu não sou ator pornô, aí eu não cheiro pó", disse.

#Exclusivo !



Alexandre Frota revelou como é a sua relação com o filho Mayã Gondim Frota! #FofocalizandoNoSBT pic.twitter.com/1VwCnLwreU — Fofocalizando (@pfofocalizando) June 20, 2023