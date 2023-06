Reprodução/Instagram Kesha sofre de doença autoimune





A cantora americana Kesha, relatou sobre como ficou após passar por complicações de saúde, que resultou em coleta e congelamento de óvulos.

No final do ano passado, Kesha passou mal em um show em Bahamas e foi levada direto ao hospital. Ela se sentia muito fraca e mal conseguia andar.

Sendo assim, ficou 9 dias internada em Miami e foi diagnosticada com uma doença autoimune, que causa fraqueza, problemas digestivos e pode até ter complicações nos pulmões. "Eu quase morri", disse a cantora a revista Self.

Agora, a cantora ainda passa por tratamentos e cuidados com a saúde. "Finalmente me sinto recuperada, mas demorou alguns meses. Foi horrível", desabafou.

Kesha iniciará a turnê "Gag Order Tour", a partir do mês de outubro e já postou pelo perfil do Instagram as datas dos próximo shows.