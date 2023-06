Fotos: Reprodução / Instagram Avril Lavigne e Tyga

Avril Lavigne e Tyga terminaram o namoro de 4 meses, segundo o site TMZ. A cantora e o rapper foram vistos juntos pela primeira vez em fevereiro deste ano.



De acordo com o veículo, a decisão foi tomada pelos dois, sem brigas. Tyga chegou a gastar R$ 422 mil com uma corrente de diamantes para Avril.



Os dois assumiram o relacionamento após a cantora terminar o noivado com Mod Sun.



+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente