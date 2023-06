Reprodução / Instagram Patrícia Poeta e Regina Volpato

Com a notícia que Regina Volpato pediu demissão da Gazeta, o público online pediu para que a Globo contrate a apresentadora para apresentar o Encontro.

Regina Volpato que já passou pelo SBT, Band, RedeTV e até pela Globo, estava na Gazeta, onde apresentava o programa Mulheres.

No Twitter vários internautas pediram a troca de Patrícia Poeta por Regina.

“Eu esperando a Globo contratar a Regina Volpato e colocar ela no lugar da Patrícia Poeta no Encontro agora que a Gazeta perdeu a minha querida”, disse um. “Todo mundo sabe que o melhor nome para o Encontro é a Regina Volpato. Ela é carismática, profissional, chama anunciantes e tem todos os requisitos para elevar a audiência e a qualidade do programa”, falou outro. “TV Globo, queremos Regina Volpato no encontro!”, comentou um internauta.

Os pedidos acontecem depois das polêmicas envolvendo Patrícia Poeta e Manoel Soares, atuais apresentadores do programa.