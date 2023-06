Reprodução/Youtube Cleo relembra motivação para posar nua

Cleo Pires foi a convidado do 'Quem Pode, Pod', nesta terça-feira (20), e desabafou sobre a motivação para posar nua.

Sincera, a atriz e cantora explicou que na época achava bonito e que ainda receberia cachê para isso.





"Fiz porque era um momento de entendimento da minha estética e do que eu gostava que, mais nova, tinha medo de assumir pela objetificação da mulher. Mas, com uns 27 [anos], comecei a me conectar com o espírito de mais novinha. Essas coisas não tinham peso para mim, simplesmente achava sexy, bonito e legal. Por que não fazer isso e ganhar dinheiro?", refletiu ela.

Ainda na conversa, a artista comentou sobre o peso de ser filha de famosos. "Tinha um inconsciente coletivo, ainda tem, de ser filha da Gloria Pires e do Fábio Jr. e estar dentro de uma caixa. Você tem que ser uma princesinha perfeita porque já nasceu em berço de ouro e filha de dois rockstars", disse.

"Você tem que ser o que as pessoas esperam de você, que nem elas sabem o que é, mas se você não for, tá tudo errado, você não presta, não vale nada e é um lixo. Falei 'então estou pronta para me acharem um lixo'", declarou ela.

