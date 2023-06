Reprodução/Instagram Vanessa da Mata fica indignada com agressões sofridas por artistas





A situação em que a cantora americana Bebe Rexha sofreu, abalou muitas pessoas, inclusive Vanessa da Mata, que se identificou com o ocorrido e desafabou sobre as agressões que artistas toleram ao longo da carreira.

No último domingo, (18), Bebe Rexha se apresentava em um show, quando um fã a atacou com um celular, que foi diretamente no rosto dela. A cantora ficou com o olho roxo e alguns cortes na sobrancelha e mostrou aos seguidores na redes sociais.

Nisso, Vanessa da Mata expressou sua opinião diante da situação pelo Instagram. "Uma vez, estava tomando café com um amigo no Copacabana palace e uma mulher veio até mim, com um rosto de ódio e disse: 'Se eu tivesse uma faca aqui, te matava agora.'. São muitas pessoas desiquilibradas, que focam nos artistas, o seu ódio do mundo, protejam seus tramas, tem ciúmes ou te admira, etc... Não é brincadeira!", desabafou.

Veja o momento em que Bebe Rexha é agredida: